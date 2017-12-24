80 человек вышли на старт любительской гонки «Ижевской винтовки»

Участники пробежали 4,5 км – три круга с двумя огневыми рубежами.

Ижевск. Удмуртия. Первая в России любительская гонка завершила в субботу, 23 декабря, соревнования «Ижевской винтовки». Как сообщает пресс-служба главы и правительства, на старт вышли 80 человек.

Спортсмены-любители бежали 4,5 км – три круга с двумя огневыми рубежами.

Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей гонки: Александра Васильева (группа «Мужчины 1988-1999»), Вячеслава Алыпова («Мужчины 1978-1987»), Василия Собина («Мужчины 1968-1977»), Елену Мерзлякову («Женщины 1977 года и старше»), Ольгу Новикову («Женщины 1978-1987»), Юлию Симакову («Женщины 1988-1999») – и подвёл итоги соревнований в целом.

«Нам ещё есть здесь над чем работать. В перспективе следует задуматься над форматом продвижения не отдельных мероприятий, таких как «Ижевская винтовка», а комплексных спортивных выходных. Но многое сделано, удалось внедрить элементы хороших стартов европейского уровня», - сказал Бречалов.

Отметим, что «Ижевская винтовка» проводится уже в 48 раз и собрала более 200 спортсменов из 28 регионов России. В день открытия Республиканский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова посетили более тысячи болельщиков.