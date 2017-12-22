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      Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате России

      17:25, 22 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      17:25, 22 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      624
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#фигурное катание
      Фото: vk.com/club_zagitova_alina
      624
      0

      За свое выступления подопечная Этери Тутберидзе получила от судей 78,15 балла.

      Санкт-Петербург. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате России. За свое выступление подопечная Этери Тутберидзе получила от судей 78,15 балла.

      За технику судьи поставили фигуристке оценку 41,26, за компоненты - 36,89. Оба показателя являются лучшими среди всех спортсменок.

      На втором месте располагается Мария Сотскова. В ее активе после короткого проката 76,39 балла. Следом за ней идет Полина Цурская, которая набрала 75,33 балла.

      Еще одна уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева занимает промежуточное 6 место.

      Отметим, что чемпионат России является одним из ключевых стартов перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане, куда отправятся три российские фигуристки.

      Напомним, что в эти дни в Санкт-Петербурге не выступают двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и бронзовая призерка мирового первенства прошлого года Анна Погорилая. Обе пропускают соревнования из-за травм.

      17:25, 22 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      624
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#фигурное катание

       

       

       

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