В состязаниях примут участие гонщики из нескольких регионов страны.
Ижевск. Удмуртия. Зимние трековые гонки пройдут в Ижевске в январе и марте. Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, в состязаниях примут участие гонщики из Удмуртии и еще нескольких регионов страны.
Расписание гонок:
Чемпионат и Кубок Удмуртии.
5 января - Чемпионат и Кубок Удмуртии по трековым гонкам 1 этап 2018 года.
9 марта - Чемпионат и Кубок Удмуртии по трековым гонкам заключительный этап 2018 года.
Российские этапы:
21 января - Чемпионат России по трековым гонкам 1 этап 2018 года
4 марта - заключительный этап Кубка России по трековым гонкам 2018 года.
«Участие в гонках примут команды из Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Московской области», - говорится в сообщении.
Старты состоятся на территории ижевского ипподрома. Возможны изменения в расписании из-за погоды.