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      Зимние трековые гонки пройдут в Ижевске в январе и марте

      15:03, 20 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      15:03, 20 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      293
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#гонки
      Фото: vk.com/izhautotrek
      293
      0

      В состязаниях примут участие гонщики из нескольких регионов страны.

      Ижевск. Удмуртия. Зимние трековые гонки пройдут в Ижевске в январе и марте. Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, в состязаниях примут участие гонщики из Удмуртии и еще нескольких регионов страны.

      Расписание гонок:

      Чемпионат и Кубок Удмуртии.

      5 января - Чемпионат и Кубок Удмуртии по трековым гонкам 1 этап 2018 года.

      9 марта - Чемпионат и Кубок Удмуртии по трековым гонкам заключительный этап 2018 года.

      Российские этапы:

      21 января - Чемпионат России по трековым гонкам 1 этап 2018 года

      4 марта - заключительный этап Кубка России по трековым гонкам 2018 года.

      «Участие в гонках примут команды из Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Московской области», - говорится в сообщении.

      Старты состоятся на территории ижевского ипподрома. Возможны изменения в расписании из-за погоды.

      15:03, 20 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      293
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#гонки

       

       

       

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