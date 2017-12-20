В состязаниях примут участие гонщики из нескольких регионов страны.

Ижевск. Удмуртия. Зимние трековые гонки пройдут в Ижевске в январе и марте. Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, в состязаниях примут участие гонщики из Удмуртии и еще нескольких регионов страны.

Расписание гонок:

Чемпионат и Кубок Удмуртии.

5 января - Чемпионат и Кубок Удмуртии по трековым гонкам 1 этап 2018 года.

9 марта - Чемпионат и Кубок Удмуртии по трековым гонкам заключительный этап 2018 года.

Российские этапы:

21 января - Чемпионат России по трековым гонкам 1 этап 2018 года

4 марта - заключительный этап Кубка России по трековым гонкам 2018 года.

«Участие в гонках примут команды из Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Московской области», - говорится в сообщении.

Старты состоятся на территории ижевского ипподрома. Возможны изменения в расписании из-за погоды.