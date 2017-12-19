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      Уроженки Удмуртии фигуристки Загитова и Туктамышева поборются за попадание на Олимпиаду в Пхёнчхане

      16:05, 19 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      16:05, 19 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      271
      0
      #Ижевск\n#Елизавета Туктамышева\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#Россия\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание
      Фото: isufigureskating
      271
      0

      Чемпионат России пройдет с 21 по 24 декабря в Санкт-Петербурге.

      Санкт-Петербург. Уроженки Удмуртии фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева поборются за попадание на Олимпиаду 2018 года, которая пройдет в Пхёнчхане. Один из решающих стартов - чемпионат России, состоится с 21 по 24 декабря в Санкт-Петербурге.

      Прокаты женщин-одиночниц состоятся 22 и 23 числа.

      Сейчас Загитова выступает под руководством Этери Тутберидзе за Москву, а Туктамышеву готовит к соревнованиям специалист из Северной столицы Алексей Мишин.

      Отметим, что в соревнованиях из-за травм не примут участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и обладательница бронзовой медали мировых стартов 2016 года Анна Погорилая.

      «Следуя рекомендации врачей не форсировать подготовку на завершающем этапе восстановления после травмы, фигуристка Евгения Медведева не примет участия в чемпионате России, который пройдет в Санкт-Петербурге», - сообщила ранее федерация.

      Основную конкуренцию Загитовой могут составить Мария Сотскова и Елена Радионова. Сотскова в этом сезоне уже дважды проигрывала уроженке Ижевска. Первый раз на этапе Гран-при во Франции, второй раз в финале серии. Вторая уступила Загитовой на Гран-при Китая.

      Напомним, что по результатам последнего чемпионата мира Россия получила три места на Олимпиаде-2018 в женском фигурном катании. Страна получает полную квоту, если по сумме двух занятых мест фигуристки набирают менее 13 баллов (Медведева – 1 место, Сотсткова – 8 место).

      Спортсменки выступят на Играх под нейтральным флагом. 

      16:05, 19 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      271
      0
      #Ижевск\n#Елизавета Туктамышева\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#Россия\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание

       

       

       

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