«Ижсталь» на домашнем льду уступила «Химику»

На данный момент «сталевары» располагаются на 18 месте в ВХЛ.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» на домашнем льду уступила воскресенскому «Химику». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Счет в матче на 7 минуте матча открыли подопечные Сергея Душкина. В большинстве отличился Андрей Мнихович. Во втором периоде «Химик» смог переломить ход игры, трижды поразив ворота «сталеваров». Авторами голов стали Артём Аляев (оформил дубль) и Никита Ли.

В заключительной 20-минутке «Ижсталь» смогла отыграть только одну шайбу. На 57 минуте голкипера гостей огорчил Алексей Краснов.

«Соперник нас наказал в большинстве. Имея колоссальное преимущество, я считаю, по движению, по моментам, по контролю игры уступили сегодня. Но опять же этот вопрос к исполнительскому мастерству игроков. Имея столько моментов, не забивать – это те недостающие индивидуальные компоненты», - приводит слова Сергея Душкина клубная пресс-служба.

На данный момент «сталевары» располагаются на 18 месте в Высшей хоккейной лиге. В активе команды 47 очков после 33 игр.