Два хоккеиста из Словакии подписали контракты с «Ижсталью»

Еще одним новобранцем стал «прогрессовец» Кирилл Усанин.

Ижевск. Удмуртия. Два хоккеиста, выступающие за клубы из Словакии, подписали контракты с «Ижсталью». Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

В столицу Удмуртии прибудут Станислав Кучкин, игравший за «Жилину». В 13 матчах Кучкин набрал 5 очков (2 гола и 3 передачи). Вторым новобранцем стал Владислав Богословский. Он провел 12 игр за команду и отличился одной заброшенной шайбой.

Также в расположение «Ижстали» прибыл «прогрессовец» Кирилл Усанин.