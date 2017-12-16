Стало известно расписание автобусов, которые отвезут ижевчан на лыжный марафон имени Кулаковой

Транспорт будет ходить по маршруту «Центральные кассы ЖД вокзала» - СК «Чекерил».

Ижевск. Удмуртия. Стало известно расписание автобусов, которые будут курсировать в день проведения Лыжного марафона имени Г.А. Кулаковой. Как сообщили в пресс-службе Министерства спорта Удмуртии, каждый участник сможет добраться до места проведения бесплатно.

Отмечается, что доехать зрители и участники могут на городских пассажирских автобусах. На лобовом стекле каждого из них будет установлена табличка с названием марафона.

Транспорт будет ходить по маршруту «Центральные кассы ЖД вокзала» - СК «Чекерил» каждые пятнадцать минут.

Расписание:

- Остановка «Центральные кассы ЖД вокзала»(ул. Ленина, 4) – СК «Чекерил» с 07:00 до 09:00.

- СК «Чекерил» - «Центральные кассы ЖД вокзала» (ул. Ленина, 4) с 14:00 до 17:15.