  • $ 58.9 ↑
  • € 69.43 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Готовимся к Новому году: какие спортивные мероприятия посетить жителям Ижевска

      10:00, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:00, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      267
      0
      #отдых\n#спорт\n#Новый год\n#Готовимся к Новому году\n#зима\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      267
      0

      С 28 декабря по 10 января любителей активного отдыха и всех тех, кто не хочет лежать на диване в новогодние праздники, ждёт наполненная спортивная программа.

      Ижевск. Удмуртия. В грядущие зимние каникулы жителей Ижевска ждет насыщенная спортивная программа. Для горожан откроют 32 хоккейные коробки и 15 лыжных трасс. Одной из новых зимних развлекательных площадок станет бульвар Гоголя, на котором с 5 по 10 января организуют развлекательные программы, в том числе мини-состязания по игровым видам спорта.

      На лыжах жители Ижевска смогут покататься на спортивном комплексе «Чекерил», лыжных базах «Искра», «Снежинка», комплексе Галины Кулаковой, на стадионах «Купол», «Нефтемаш» и комплексе Демидова. Стоимость таких прогулок обойдётся горожанам примерно в 100-250 рублей за час.

      Бесплатно покататься на лыжах можно в парке Кирова, лесопосадке городка Строителей, а также рядом со школами №26 и №12.

      Хоккейные коробки для игр на коньках откроют в Ижевске у школ №68, №31, №74, №97, №42, №36, №18, №69, №12, №17, №60, №100, №16, №78, №49, №50, №81. Также коробки оборудуют у школы-интерната №15, НТЦ «Механик», ПК «Высота 18», ПК «Колосок», ДЮСШ №9, ЦДТ «Юниор», ТСЖ на улице Клубной,62, СШ по хоккею «Гвоздика», клуба «Заря», клуба «Орфей», стадиона «Купол», ДПК «Надежда».

      Спортивная программа мероприятий столицы:

      27-29 декабря пройдёт городской турнир по боксу на призы Деда Мороза (ССШОР «Юный динамовец», улица Ворошилова, 68)

      30 декабря – городской новогодний фестиваль для младших юношей 2001-2004 годов рождения по дзюдо (ССШОР «Юный динамовец», улица Ворошилова, 68)

      30 декабря – новогодний турнир по спортивной борьбе на призы Деда Мороза (ДЮСШ «Металлист», улица Восточная, 20)

      30 декабря – новогоднее открытое занятие по художественной гимнастике (ДЮСШ «Металлист», улица Восточная, 20)

      1-8 января – первенство Приволжского федерального округа по шахматам среди ветеранов (спортивная школа «Созвездие», улица 10 лет Октября, 12)

      1-8 января – блиц-турнир по шахматам (спортивная школа «Созвездие», улица 10 лет Октября, 12)

      2-4 января и 9-10 января – рождественский турнир по лапте (спортплощадка на улице Тверская. 54)

      3-6 января – турнир по мини-футболу среди юношей 20003-2008 годов рождения (Институт физической культуры и спорта имени Тихонова, улица Студенческая, 37)

      3-9 января – республиканская профильная смена «Зимняя школа мужества» (ДОЛ «Дружба», 14-й км Якшур-Бодьинского тракта)

      4 января – первенство ДЮСШ Ижевска «Юный динамовец» по шорт-треку (стадион «Динамо»)

      4 января – вечерняя гонка «Рождественская лыжня» (СОЛК имени Галины Кулаковой, 14-й км Якшур-Бодьинского тракта)

      5 января – рождественский турнир по футболу (ДЮСШ «Металлист», улица Восточная, 20)

      5-6 января – новогодний турнир по волейболу среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения (лицей №41)

      5-31 января – открытое первенство Ижевска на приз клуба «Золотая шайба» (ледовый дворец «Молодежный», хоккейные коробки «Заря» на улице Кирова,5, «Гвоздика», улица Горького, 158, «Орфей», улица Холмогорова, 23 «а»)

      6-7 января – рождественские гонки (стадион «Динамо»)

      8-10 января – новогодний турнир по волейболу среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения (школа №87).

      10:00, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      267
      0
      #отдых\n#спорт\n#Новый год\n#Готовимся к Новому году\n#зима\n#праздники

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Три человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Ува

      17:21, 10 декабря, 2017
      7110

      Полицейский из Ижевска подбрасывал наркотики невиновным горожанам

      5536
      17:00, 13 декабря, 2017

      В Ижевске может появиться торговый центр на 15000 кв м

      5457
      16:52, 11 декабря, 2017

      Порыв у разрушенного дома в Ижевске, списки допущенных к Олимпиаде и гигантский пингвин: что произошло минувшей ночью

      4633
      08:00, 13 декабря, 2017

      Уголовное дело возбудили против врача частной клиники в Ижевске

      3661
      15:38, 15 декабря, 2017

      Топ-менеджер мурманского предприятия представился журналистом, чтобы попасть на пресс-конференцию Путина

      16:32, 14 декабря, 2017
      976

      В Москве после пожара госпитализировали певицу Леру Масскву

      939
      13:15, 11 декабря, 2017

      Ушел из жизни народный артист Советского Союза Леонид Броневой

      823
      12:04, 09 декабря, 2017

      Эксперты назвали регионы страны с высоким показателем заболеваемости шизофренией

      731
      18:25, 10 декабря, 2017

      МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх шесть российских хоккеисток

      730
      09:10, 13 декабря, 2017

      Хоррор «Сырое» стал лучшим фильмов ужасов 2017 года

      16:42, 11 декабря, 2017
      1497

      В сети появились первые спойлеры после премьеры ленты «Звездные войны: Последние джедаи»

      980
      16:00, 12 декабря, 2017

      В Нью-Йорке на автовокзале и возле станции метро «Тайм Сквер» прогремели взрывы

      816
      18:18, 11 декабря, 2017

      Арестованный в Киеве Саакашвили объявил голодовку

      793
      16:32, 09 декабря, 2017

      Неотстраненные от Олимпиады российские лыжники решили ехать в Южную Корею

      763
      10:50, 09 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      15 декабря, 2017

      Общественные слушания по застройке района СХВ в Ижевске

      15 декабря, 2017

      Кофемолка - выпуск 44: Пётр Щедровицкий в гостях у Энвиля Касимова

      14 декабря, 2017