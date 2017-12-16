Готовимся к Новому году: какие спортивные мероприятия посетить жителям Ижевска

С 28 декабря по 10 января любителей активного отдыха и всех тех, кто не хочет лежать на диване в новогодние праздники, ждёт наполненная спортивная программа.

Ижевск. Удмуртия. В грядущие зимние каникулы жителей Ижевска ждет насыщенная спортивная программа. Для горожан откроют 32 хоккейные коробки и 15 лыжных трасс. Одной из новых зимних развлекательных площадок станет бульвар Гоголя, на котором с 5 по 10 января организуют развлекательные программы, в том числе мини-состязания по игровым видам спорта.

На лыжах жители Ижевска смогут покататься на спортивном комплексе «Чекерил», лыжных базах «Искра», «Снежинка», комплексе Галины Кулаковой, на стадионах «Купол», «Нефтемаш» и комплексе Демидова. Стоимость таких прогулок обойдётся горожанам примерно в 100-250 рублей за час.

Бесплатно покататься на лыжах можно в парке Кирова, лесопосадке городка Строителей, а также рядом со школами №26 и №12.

Хоккейные коробки для игр на коньках откроют в Ижевске у школ №68, №31, №74, №97, №42, №36, №18, №69, №12, №17, №60, №100, №16, №78, №49, №50, №81. Также коробки оборудуют у школы-интерната №15, НТЦ «Механик», ПК «Высота 18», ПК «Колосок», ДЮСШ №9, ЦДТ «Юниор», ТСЖ на улице Клубной,62, СШ по хоккею «Гвоздика», клуба «Заря», клуба «Орфей», стадиона «Купол», ДПК «Надежда».

Спортивная программа мероприятий столицы:

27-29 декабря пройдёт городской турнир по боксу на призы Деда Мороза (ССШОР «Юный динамовец», улица Ворошилова, 68)

30 декабря – городской новогодний фестиваль для младших юношей 2001-2004 годов рождения по дзюдо (ССШОР «Юный динамовец», улица Ворошилова, 68)

30 декабря – новогодний турнир по спортивной борьбе на призы Деда Мороза (ДЮСШ «Металлист», улица Восточная, 20)

30 декабря – новогоднее открытое занятие по художественной гимнастике (ДЮСШ «Металлист», улица Восточная, 20)

1-8 января – первенство Приволжского федерального округа по шахматам среди ветеранов (спортивная школа «Созвездие», улица 10 лет Октября, 12)

1-8 января – блиц-турнир по шахматам (спортивная школа «Созвездие», улица 10 лет Октября, 12)

2-4 января и 9-10 января – рождественский турнир по лапте (спортплощадка на улице Тверская. 54)

3-6 января – турнир по мини-футболу среди юношей 20003-2008 годов рождения (Институт физической культуры и спорта имени Тихонова, улица Студенческая, 37)

3-9 января – республиканская профильная смена «Зимняя школа мужества» (ДОЛ «Дружба», 14-й км Якшур-Бодьинского тракта)

4 января – первенство ДЮСШ Ижевска «Юный динамовец» по шорт-треку (стадион «Динамо»)

4 января – вечерняя гонка «Рождественская лыжня» (СОЛК имени Галины Кулаковой, 14-й км Якшур-Бодьинского тракта)

5 января – рождественский турнир по футболу (ДЮСШ «Металлист», улица Восточная, 20)

5-6 января – новогодний турнир по волейболу среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения (лицей №41)

5-31 января – открытое первенство Ижевска на приз клуба «Золотая шайба» (ледовый дворец «Молодежный», хоккейные коробки «Заря» на улице Кирова,5, «Гвоздика», улица Горького, 158, «Орфей», улица Холмогорова, 23 «а»)

6-7 января – рождественские гонки (стадион «Динамо»)

8-10 января – новогодний турнир по волейболу среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения (школа №87).