«Ижсталь» подписала контракты с двумя нападающими и защитником

Также клуб покинул нападающий Даниил Маслюков.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» подписал контракты с двумя нападающими и защитником. Также клуб покинул нападающий Даниил Маслюков, сообщает пресс-служба «сталеваров.

В команду прибыли Андрей Смирнов, начавший текущий чемпионат в «Буране». Данил Семенихин, выступавший за глазовский «Прогресс», а также Алексей Краснов, который играл в Первенстве ВХЛ за саратовский «Кристалл».

Также в команде произошла рокировка вратарей. Филипп Долганов отправился в глазовский «Прогресс», а в расположение ижевского клуба прибыл Игорь Давлетшин.