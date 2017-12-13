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      «Ижсталь» подписала контракты с двумя нападающими и защитником

      17:50, 13 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      17:50, 13 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      145
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба ХК "Ижсталь"
      145
      0

      Также клуб покинул нападающий Даниил Маслюков.

      Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» подписал контракты с двумя нападающими и защитником. Также клуб покинул нападающий Даниил Маслюков, сообщает пресс-служба «сталеваров.

      В команду прибыли Андрей Смирнов, начавший текущий чемпионат в «Буране». Данил Семенихин, выступавший за глазовский «Прогресс», а также Алексей Краснов, который играл в Первенстве ВХЛ за саратовский «Кристалл».

      Также в команде произошла рокировка вратарей. Филипп Долганов отправился в глазовский «Прогресс», а  в расположение ижевского клуба прибыл Игорь Давлетшин.

      17:50, 13 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      145
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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