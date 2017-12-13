По словам председателя Федерации биатлона Удмуртии, со временем нужно проделать комплексную работы для того, чтобы вернуть в республику женскую часть соревнований.

Ижевск. Удмуртия. Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов рассказал о причинах понижения статуса «Ижевской винтовки». По его словам, со временем нужно проделать комплексную работы для того, чтобы вернуть в республику женскую часть соревнований.

«Статус Ижевской винтовки начал падать. Изначально юниорок отправили выступать в Чайковский. […] Есть определенные нормы и требования к проведению соревнований, они меняются. С Союзом биатлонистов России мы уже встречались и разговаривали не раз. Они готовы вернуть нам и статус, и женскую часть вернуть. Мы должны здесь провести ряд определенных мероприятий. Будем встречаться по этому поводу, разрабатывать дорожную карту и приходить к требованиям, которые нужны», - рассказал журналистам на пресс-конференции Иван Черезов.

По его словам, для возвращения женской части «Ижевки» нужно решить вопрос как минимум с гостиницей, которая находится рядом со спортивным комплексом, где проходят соревнования.

«Чтобы вернуть женщин – не хватает мест в гостинице. Спортсменов «раскидывают» по городу, в ближайшие гостиницы. Это неудобно. В самой гостинице условия не самые удобные. Также вакс-кабин не так много, не так комфортно работать. Сам судейский дом в не самом лучшем состоянии и техника для подготовки трасс», - уточнил Черезов.

Глава федерации также отметил, что сейчас при проведении соревнований все, в том числе и спортивные функционеры, начинают ориентироваться на Тюмень, Ханты-Мансийск и Уват.

«Спортсмены начинают привыкать к уровню Тюмени, Ханты-Мансийска, Увата. В Тюмени по 5-7 тысяч ходит на чемпионат России», - отметил Черезов.

Напомним, «Ижевская винтовка» в этом году пройдет с 17 по 23 декабря традиционно на РССК имени Демидова.