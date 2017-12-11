В расположение клуба прибудут Федор Ведерников и Илья Николаев.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» подписал контракт с двумя нападающими. В расположение клуба прибудут Федор Ведерников и Илья Николаев, сообщает официальный сайт «сталеваров».

Ведерников является воспитанником ижевской школы хоккея, проходил предсезонную подготовку в составе «Ижстали». Сезон начал в чемпионате МХЛ за команду «СКА-Серебряные Львы» из Санкт-Петербурга. В 21 матче набрал 12 (4 гола и 8 передач) очков при коэффициенте полезности «+3».

Илья Николаев был заявлен за красноярский «Сокол», но в официальных матчах не участвовал. Перешел в пензенский «Дизель», в составе которого выступил в 4 играх.