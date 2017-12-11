На «Ижевской винтовке» организуют официальную фотосессию со спортсменами

Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. На биатлонных соревнованиях «Ижевская винтовка-2017» можно будет сфотографироваться со спортсменами. Об этом в прямом эфире ТНТ-Новый регион заявил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

К главе обратились жители с предложением организовать официальные автограф и фотосессию с членами сборной, тренерским штабом и гостями соревнований.

Он пояснил, что сейчас власти над этим работают.

Напомним, «Ижевская винтовка» пройдёт с 17 по 23 декабря. Организаторы ожидают прибытие 250 стреляющих лыжников. Гонки в рамках чемпионата и кубка России состоятся на территории спортивного комплекса Демидова.