  • $ 59.28 ↓
  • € 69.64 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Глава Удмуртии: школу стендовой стрельбы в Ижевске не закроют

      08:46, 11 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      08:46, 11 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      296
      0
      #образование\n#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов
      Фото: vk.com/a.brechalov
      296
      0

      Учреждение передадут с баланса города на баланс республики.

      Ижевск. Удмуртия. Спортивную школу по стендовой стрельбе в Ижевске закрывать не будут. Об этом в прямом эфире в группе ТНТ-Новый регион сказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

      Он пояснил, что к нему обратились горожане, которые рассказали о закрытии единственной подобной школы в Ижевске.

      «Никто закрывать не собирается, финансирование на следующий год 5,7-5,8 млн рублей мы сохраним. Сейчас происходит техническая операция – передаем с баланса города на баланс республиканский», - отметил Бречалов.

      Он пояснил, что руководство республики считает, что стендовую стрельбу нужно развивать, а родители воспитанников школы сделали поспешные выводы.

      08:46, 11 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      296
      0
      #образование\n#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      14649

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      13425
      13:20, 07 декабря, 2017

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      6049
      14:36, 05 декабря, 2017

      Три человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Ува

      5315
      17:21, 10 декабря, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь»

      5309
      08:55, 04 декабря, 2017

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      18:54, 08 декабря, 2017
      1541

      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      1347
      16:24, 04 декабря, 2017

      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      988
      10:58, 08 декабря, 2017

      Путин объявил о своем участии в выборах Президента России

      804
      18:49, 06 декабря, 2017

      Минздрав: средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

      753
      16:36, 06 декабря, 2017

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      23:11, 05 декабря, 2017
      1102

      Ученые: бесконтрольный майнинг биткоинов может привести к энергетическому кризису

      744
      17:39, 04 декабря, 2017

      В Киеве арестовали Михаила Саакашвили

      708
      12:48, 05 декабря, 2017

      ВАДА признало подлинными данные Родченкова о системе допинга в российском спорте

      611
      12:00, 04 декабря, 2017

      Информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, что опасается за свою жизнь

      601
      12:30, 06 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Кофемолка - выпуск 43: Екатерина Кабанова в гостях у Энвиля Касимова

      08 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      08 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: миллион для чиновника и платные парковки для ижевча

      07 декабря, 2017