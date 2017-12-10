По словам спортсменки, она довольна своими прокатами, но соревнования получились для нее не самыми сложными в этом сезоне.

Москва. Россия. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова прокомментировала победу в финале мирового Гран-при, который состоялся в Японии. По словам спортсменки, она довольна своими прокатами, но соревнования получились для нее не самыми сложными в этом сезоне, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«Прокатом довольна. Были незначительные помарки на своих, можно сказать, лучших прыжках. На самом деле идеальных прокатов почти не бывает. Всегда есть над чем работать. Каждый спортсмен вам скажет, что в программах всегда найдутся недочеты и помарки, всегда можно что-то улучшить. Как это ни банально звучит, но нет предела совершенству», - рассказала Загитова.

Она также отметила, что выступать в Японии ей было не так сложно, как, например, на этапах Гран-при во Франции и Китае, однако оба финала, взрослый и юниорский, были непростыми.

«И там, и там было тяжело, потому что в прошлом году я дебютировала, и мне было сложно. А в этом году я тоже дебютирую, но уже на более взрослых соревнованиях. И это тоже непросто», - сказала Загитова.

Напомним, подопечная Этери Тутберидзе накануне выиграла финла взрослого Гран-при по фигурному катанию. Второе место заняла еще одна россиянка Мария Сотскова, которая заменила Евгению Медведеву, получившую травму.