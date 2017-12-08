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      Биатлонист из Удмуртии Поварницын завоевал «серебро» в составе сборной России на этапе кубка IBU

      16:50, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      16:50, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
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      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Россия\n#Удмуртия
      Фото: СБР
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      Также в составе эстафетной четверки бежала уроженка родникового края Валерия Васнецова, которая сейчас выступает за Пермский край.

      Ленцерхайде. Швейцария. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын завоевал «серебро» в составе сборной России на этапе кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде. В составе смешанной эстафетной четверки бежала и уроженка родникового края Валерия Васнецова, которая сейчас выступает за Пермский край.

      Отметим, что на втором этапе Васнецова отыграла практически минутное отставание от лидеров – немцев. После этого россияне оставались на протяжении всей гонки в двойке лидеров, однако постепенно отрыв французов, которые вышли на первое место после пятой стрельбы, увеличивался и к финишу составил около двух минут. 

      Бронза в смешанной эстафете досталась Норвегии. Немцы - четвертые.

      16:50, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
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      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Россия\n#Удмуртия

       

       

       

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