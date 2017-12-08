Биатлонист из Удмуртии Поварницын завоевал «серебро» в составе сборной России на этапе кубка IBU

Также в составе эстафетной четверки бежала уроженка родникового края Валерия Васнецова, которая сейчас выступает за Пермский край.

Ленцерхайде. Швейцария. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын завоевал «серебро» в составе сборной России на этапе кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде. В составе смешанной эстафетной четверки бежала и уроженка родникового края Валерия Васнецова, которая сейчас выступает за Пермский край.

Отметим, что на втором этапе Васнецова отыграла практически минутное отставание от лидеров – немцев. После этого россияне оставались на протяжении всей гонки в двойке лидеров, однако постепенно отрыв французов, которые вышли на первое место после пятой стрельбы, увеличивался и к финишу составил около двух минут.

Бронза в смешанной эстафете досталась Норвегии. Немцы - четвертые.