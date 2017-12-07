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      «Ижсталь» минимально уступила на выезде «Нефтянику»

      10:00, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      10:00, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      159
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба ХК &quot;Нефтяник&quot;
      159
      0

      Клуб из столицы Удмуртии располагается на 14 месте в турнирной таблице ВХЛ.

      Альметьевск. Хоккеисты «Ижстали» минимально уступили на выезде альметьевскому «Нефтянику». Клуб из столицы Удмуртии располагается на 14 месте в турнирной таблице ВХЛ.

      Единственную шайбу в матче в ворота «сталеваров» отправил Умед Гильманов, отличившись в начале второго периода.

      «Соперника с победой. Свою команду хочу поблагодарить за самоотверженность и самоотдачу, а наших болельщиков за поддержку. Мы достаточно неплохо выглядели, учитывая, что приехали прямо к игре. В Перми команда была после автобуса в значительно худшем состоянии», - рассказал после игры наставник «Ижстали» Сергей Душкин.

      Отметим, что накануне вечером клуб погасил задолженность по зарплатам перед игроками и сотрудниками команды.

      06.12.2017. "Нефтяник" - "Ижсталь", 1:0

      Uploaded by Neftyanic on 2017-12-06.

      10:00, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      159
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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