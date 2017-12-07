«Ижсталь» минимально уступила на выезде «Нефтянику»

Клуб из столицы Удмуртии располагается на 14 месте в турнирной таблице ВХЛ.

Альметьевск. Хоккеисты «Ижстали» минимально уступили на выезде альметьевскому «Нефтянику». Клуб из столицы Удмуртии располагается на 14 месте в турнирной таблице ВХЛ.

Единственную шайбу в матче в ворота «сталеваров» отправил Умед Гильманов, отличившись в начале второго периода.

«Соперника с победой. Свою команду хочу поблагодарить за самоотверженность и самоотдачу, а наших болельщиков за поддержку. Мы достаточно неплохо выглядели, учитывая, что приехали прямо к игре. В Перми команда была после автобуса в значительно худшем состоянии», - рассказал после игры наставник «Ижстали» Сергей Душкин.

Отметим, что накануне вечером клуб погасил задолженность по зарплатам перед игроками и сотрудниками команды.