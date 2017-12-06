Среди них два голкипера и 18 полевых игроков.

Ижевск. Удмуртия. На выездной матч «Ижстали» в Альметьевск отправятся 18 хоккеистов. По информации клубной пресс-службы, среди них два голкипера и 18 полевых игроков.

Вратари: Филипп Долганов и Кононов Савелий.

Защитники: Максим Седов, Антон Сизов, Александр Родионов, Павел Курдюков, Николай Полунин, Алексей Виноградов, Клим Мерзляков и Михаил Дыньков.

Нападающие: Кирилл Усанин, Вячеслав Кочкарёв, Константин Рыжов, Владислав Кодола, Андрей Мнихович, Даниил Маслюков, Василий Хабаров, Валентин Макаров, Евгений Никифоров и Семакин Руслан.

Напомним, что за последние несколько дней «сталевары» практически моментально лишились практически всех лидеров команды, которые покинули клуб из-за финансового кризиса и невыплаты зарплат. Так, расположение клуба покинули Кирилл Князев, Сергей Лапин, Антон Кочуров, Денис Иванов, Александр Черников, Никита Панасенко, Сергей Боголейша и Максим Рогов. Также заявление об увольнении по собственному желанию написал исполнительный директор клуба Сергей Моисеев.