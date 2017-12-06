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      Загитова и Ко: в списке кандидатов в олимпийскую команду России было более 10 представителей Удмуртии

      11:00, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      11:00, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      573
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Елизавета Туктамышева\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#Зимних Олимпийские Игры в Сочи\n#допинг
      Фото: tulup.ru
      573
      0

      У них по-прежнему есть шанс выступить на зимних Играх в Пхенчхане, однако уже под нейтральным флагом и без гимна.

      Ижевск. Удмуртия. В расширенном списке спортсменов-кандидатов в олимпийскую команду России для подготовки к XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане было более 10 представителей Удмуртии. После вчерашнего решения об исключении Российского олимпийского комитета (РОК) из Международного комитета, у атлетов по-прежнему есть возможность выступить на Играх, однако уже под нейтральным флагом и без гимна.

      Отметим, что больше всего спортсменов из республики представляли лыжные гонки. Согласно информации, опубликованной на сайте РОК, среди кандидатов значились Владислав Азанов, Расим Ахмедов, Евгений Вахрушев, Максим Вылегжанин, Константин Главатских, Дмитрий Орехов, Дмитрий Япаров, Лилия Васильева и Дарина Леконцева.

      Еще три спортсмена из Родникового края могли представлять страну в биатлоне. Это Александр Поварницын, Ульяна Кайшева и Валентина Телицина.

      Две представительницы региона - фигуристки, которые выступают за другие регионы, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева также значатся в этом списке, причем у первой были реальные шансы завоевать не только медаль на Олимпийских играх, но и отпраздновать триумф, так как основная соперница Загитовой в России Медведева совсем недавно получила травму и отказалась от участия в финальном этапе серии Гран-при. Если говорить о Туктамышевой, то уроженка Глазова в последнее время выступала не самым удачным образом как на российских, так и на международных стартах, поэтому двери на ОИ-2018 для нее скорее были закрыты, учитывая ту конкуренцию, которая установилась в последние годы в фигурном катании у одиночниц.

      «Я рада, что наших спортсменов в принципе допустили к Олимпиаде. Но мне очень обидно за тех ребят, которые не могут поехать в Корею. Мне кажется, это абсолютно нечестно по отношению к ним. Они столько работали, трудились и заслужили поездку на эту Олимпиаду. Уже неважно, под каким флагом. Эта новость меня очень расстроила. Обидно пропустить Олимпиаду из-за каких-то политических игр. А то, что кто-то может отправиться в Пхенчхан, – это все равно плюс. Это хоть что-то. Мне кажется, многие вообще и не рассчитывали, что россиян туда пустят, тем более под российским флагом. Поэтому нынешнее решение – не самое болезненное», - прокомментировала решение МОК уроженка Глазова фигуристка Туктамышева телеканалу «МатчТВ».

      Реальные шансы поехать в Пхенчхане были и у наших биатлонистов – Александра Поварницына и Ульяны Кайшевой, которые с начала этого сезона находятся пусть и не в основной обойме стреляющих лыжников, но в ближайшем резерве команды. Причем Кайшева в этом году уже выигрывала медали на этапе кубка IBU. Из лыжников наибольшие шансы мог иметь Максим Вылегжанин, но ранее его пожизненно отстранили сначала от Олимпиады, а затем временно лишили возможности участвовать в стартах под эгидой Международной федерации лыжного спорта.

      После оглашения решения комиссии МОК стало понятно, что спортсмены из России смогут выступить в Пхенчане только под нейтральным флагом, без гимна, и под упоминанием - «Олимпийский атлет из России».

      Также в Корею не поедет никто из представителей Минспорта России состава 2014 года. Чиновников попросту не имеют права аккредитовывать на эти Игры. Бывший министр спорта Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных пожизненно отстранены от присутствия на ОИ, а главу Олимпийского комитета России Александра Жукова лишили членства в МОК.

      На этом санкции не заканчиваются. Комиссия международного комитета также обязала российскую сторону выплатить МОК 15 миллионов долларов. Таким образом она покроет расходы на антидопинговые расследования и поможет Независимой организации допинг-тестирования.

      11:00, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      573
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Елизавета Туктамышева\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#Зимних Олимпийские Игры в Сочи\n#допинг

       

       

       

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