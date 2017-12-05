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      Хоккейный клуб «Ижсталь» покинул Кирилл Князев

      12:23, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      12:23, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      537
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: Моя Удмуртия
      537
      0

      Также в «Северсталь» командировали Сергея Липина.

      Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» покинул нападающий Кирилл Князев. По информации пресс-службы, в «Северсталь» также командировали Сергея Лапина.

      В этом сезоне Князев провел за «сталеваров» 23 игры и набрал 3 (1 гол и 2 результативные передачи) очка при показателе полезности «-1».

      Лапин, на данный момент является лучшим снайпером в команде.

      «За 26 игр набрал 16 (13 голов и 3 результативные передачи) очков при показателе полезности «+4», - уточнили в пресс-службе.

      Напомним, что Князев является единственным в Удмуртии обладателем Кубка Гагарина. Желаем Кириллу удачи в дальнейшей спортивной карьере!

      Помимо этого, «Ижсталь» приступила к процедуре заявки трех игроков из глазовского «Прогресса»: защитника Максима Седова и нападающих Руслана Семакина и Кирилла Усанина.

      12:23, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      537
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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