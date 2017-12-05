Хоккейный клуб «Ижсталь» покинул Кирилл Князев

Также в «Северсталь» командировали Сергея Липина.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» покинул нападающий Кирилл Князев. По информации пресс-службы, в «Северсталь» также командировали Сергея Лапина.

В этом сезоне Князев провел за «сталеваров» 23 игры и набрал 3 (1 гол и 2 результативные передачи) очка при показателе полезности «-1».

Лапин, на данный момент является лучшим снайпером в команде.

«За 26 игр набрал 16 (13 голов и 3 результативные передачи) очков при показателе полезности «+4», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что Князев является единственным в Удмуртии обладателем Кубка Гагарина. Желаем Кириллу удачи в дальнейшей спортивной карьере!

Помимо этого, «Ижсталь» приступила к процедуре заявки трех игроков из глазовского «Прогресса»: защитника Максима Седова и нападающих Руслана Семакина и Кирилла Усанина.