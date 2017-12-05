4 декабря женщины разыграли медали в олимпийском упражнении «Пневматическая винтовка, дистанция 10 метров».

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка Юлия Каримова завоевала «золото» на Кубке России по стрельбе. Как сообщает пресс-служба Стрелкового союза России, 4 декабря женщины разыграли медали в олимпийском упражнении «Пневматическая винтовка, дистанция 10 метров».

По итогам отборочного старта в квалификацию прошли 48 спортсменок из 22 регионов.

В квалификации Юлия показала лучший результат – 418.5 очка, а в финале попала 248.6 очка. «Серебро» завоевала победитель юниорских кубков мира Анастасия Галашина из Ярославской области. В квалификации Анастасия попала 414.1 очка, а в финале показала результат 248.5 очка и уступила победительнице всего 0.1 очка. Бронзовым призёром стала уроженка Удмуртии Дарья Вдовина, которая сейчас выступает за Архангельскую область.

Для справки:

«Пневматическая винтовка, 10м. Женщины»:

1-е место – Юлия Каримова, Удмуртская Республика (МСМК. Личный тренер – В.Лукин) – 416.3 очка – результат отборочного старта; 418.5 очка – результат квалификации; 248.6 очка – финал

2-е место – Анастасия Галашина, Ярославская область (МСМК. Личные тренеры: С.Самухина, А.Малухина) – 414.1 очка – результат отборочного старта; 416.6 очка – результат квалификации; 248.5 очка – финал

3-е место – Дарья Вдовина, Архангельская область (МСМК. Личные тренеры: А.Поздеев, О.Вдовин) – 414.6 очка – результат отборочного старта; 417.8 очка – результат квалификации; 227.7 очка – финал

Норматив мастера спорта - 408 очков; мастера спорта международного класса - 414 очков.