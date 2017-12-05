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      Болельщики «Ижстали» собрали более 50 тыс рублей на лекарства команде

      10:10, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      10:10, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      873
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: vk.com/izhhcizhstal
      873
      0

      Необходимые медикаменты купят вместе с врачом команды во вторник, 5 ноября.

      Ижевск. Удмуртия. Болельщики «Ижстали» собрали более 50 тыс. рублей на лекарства команде. Необходимые медикаменты купят вместе с врачом команды во вторник, 5 ноября, сообщает официальное сообщество клуба Вконтакте.

      «Всем огромное спасибо, кто откликнулся на просьбу помочь команде на лекарства. Собрали 55402,83 рубля. Сегодня вместе с врачом команды будут куплены необходимые лекарства», - говорится в сообщении.

      Напомним, сбор средств начали после того, как на одной из пресс-конференций наставник «сталеваров» Сергей Душкин посетовал на трудную финансовую ситуацию в клубе.

      «Доктор наш сейчас выполняет функции Алана Чумака, он лечит гипнозом каким-то. Нет ничего, даже аспирина нет. Для меня неудивительно, что команда в таком состоянии. Абсолютно не удивительно. Я могу только поблагодарить ребят за то, что они выходят на игру», - рассказал на пресс-конференции после матча с пермским «Молотом» Душкин.

      Отметим, что из команды в минувшие выходные ушли ключевые игроки, а также заявление об увольнении по собственному желанию написал исполнительный директор Сергей Моисеев.

      «Ижсталь» на данный момент располагается на 14 месте в турнирной таблице ВХЛ. В активе «сталеваров» 44 очка после 28 матчей.

      10:10, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      873
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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