На строительство нового дворца спорта в Ижевске потребуется около 5 млрд рублей

В настоящее время рассматриваются два места, где может появиться здание.

Ижевск. Удмуртия. На строительство нового дворца спорта в Ижевске потребуется 4,5-5 млрд рублей. Об этом рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в эфире информагентства «Сусанин».

По его словам, проект предусматривает строительство дворца спорта на 7,5 тыс зрительских мест. В настоящее время рассматриваются два места, где может появиться здание.

«Есть все основания считать, что мы сможем реализовать этот проект, у нас есть. Но обещать, к какому году – 2019 или 2020 – я не могу», - отметил Бречалов.

Он добавил, что в следующем году начнется строительство нового ледового дворац в Можге на 2,5 тыс зрительских мест.