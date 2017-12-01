Этап Кубка России по ралли-рейдам пройдёт в Удмуртии

Квадрогонки Can-Am X Race состоятся в 2018 году.

Ижевск. Россия. Этап гонки на квадроциклах Can-Am X Race пройдёт в Удмуртии в 2018 году. Соревнования состоятся в рамках Кубка России по ралли-рейдам, сообщают организаторы.

27-29 июля лучшие спортсмены страны съедутся в Ижевск, чтобы посоревноваться в самой экстремальной гонке.

Напомним, первые соревнования Can-Am X Race прошли в 2010 году в любительском формате.

В 2018 году 1 этап примет Волгоградская область, 2 этап пройдёт в Удмуртской Республике, а завершающий – в Челябинской области.

Наша справка:

В Can-Am X Race традиционно соревнуются квадроциклы и мотовездеходы. Гонки по пересеченной местности состоят из нескольких участков, средняя протяженность дистанции одного этапа составляет 400-600 км.