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      Этап Кубка России по ралли-рейдам пройдёт в Удмуртии

      10:15, 01 декабря, 2017
      Анна Торхова
      10:15, 01 декабря, 2017
      Анна Торхова
      299
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования
      Фото: vk.com/canamxrace
      299
      0

      Квадрогонки Can-Am X Race состоятся в 2018 году.

      Ижевск. Россия. Этап гонки на квадроциклах Can-Am X Race пройдёт в Удмуртии в 2018 году. Соревнования состоятся в рамках Кубка России по ралли-рейдам, сообщают организаторы.

      27-29 июля лучшие спортсмены страны съедутся в Ижевск, чтобы посоревноваться в самой экстремальной гонке.

      Напомним, первые соревнования Can-Am X Race прошли в 2010 году в любительском формате.

      В 2018 году 1 этап примет Волгоградская область, 2 этап пройдёт в Удмуртской Республике, а завершающий – в Челябинской области.

      Наша справка: 

      В Can-Am X Race традиционно соревнуются квадроциклы и мотовездеходы. Гонки по пересеченной местности состоят из нескольких участков, средняя протяженность дистанции одного этапа составляет 400-600 км. 

      10:15, 01 декабря, 2017
      Анна Торхова
      299
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования

       

       

       

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