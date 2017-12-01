Ижевские «Родники» на домашнем паркете одержали победу над клубом «Химки-Подмосковье»

Встреча завершилась со счетом 86:81 в пользу коллектива из столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» на домашнем паркете одержали победу над клубом «Химки-Подмосковье». Встреча завершилась со счетом 86:81 в пользу коллектива из столицы Удмуртии.

Весь поединок соперники провели в упорной борьбе. Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом «Родников» - 24:22, однако на большой перерыв команды ушли уже при лидерстве гостей 32:36.

В третьей 10-минутке «Купол» смог подобраться к «Химкам» на расстояние двух очков 57:59, а в заключительной четверти оказались результативнее соперника и праздновали итоговую победу.

На данный момент по потерянным очкам «Купол-Родники» располагаются на 9-й строчке Суперлиги-1.