«Ижсталь» на домашнем льду переиграла «Торос»

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу клуба из столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» в камском дерби нанесли поражение нефтекамскому «Торосу». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу клуба из Удмуртии.

Счет в матче в конце первого игрового отрезка открыл «Торос» - отличился Сергей Емелин. В середине второго периода Александр Черников счет сравнял, но через 6 минут все тот же Емелин вновь вывел команду из Башкирии вперед. За минуту до окончания 20-минутки Сергей Лапин вновь восстановил равенство в счете.

В заключительном периоде «сталевары дожали соперника. Сначала отличился Валентин Макаров, а в концовке игры Алексей Баженов.

«Мы не так много моментов создали, хорошо, что часть из них реализовали. Соперник, на мой взгляд, очень хорошо выглядел, по крайней мере, свежее нас – это однозначно. Игра была, скажем так, как качели, но сегодня нам повезло больше», - рассказал после игры наставник «сталеваров» Сергей Душкин.

На данный момент в активе «Ижстали» 44 очка после 27 игр – это промежуточное 12 место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги.