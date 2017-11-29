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      «Ижсталь» на домашнем льду переиграла «Торос»

      08:30, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      08:30, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      242
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»/Константин Калашников
      242
      0

      Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу клуба из столицы Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» в камском дерби нанесли поражение нефтекамскому «Торосу». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу клуба из Удмуртии.

      Счет в матче в конце первого игрового отрезка открыл «Торос» - отличился Сергей Емелин. В середине второго периода Александр Черников счет сравнял, но через 6 минут все тот же Емелин вновь вывел команду из Башкирии вперед. За минуту до окончания 20-минутки Сергей Лапин вновь восстановил равенство в счете.

      В заключительном периоде «сталевары дожали соперника. Сначала отличился Валентин Макаров, а в концовке игры Алексей Баженов.

      «Мы не так много моментов создали, хорошо, что часть из них реализовали. Соперник, на мой взгляд, очень хорошо выглядел, по крайней мере, свежее нас – это однозначно. Игра была, скажем так, как качели, но сегодня нам повезло больше», - рассказал после игры наставник «сталеваров» Сергей Душкин.

      На данный момент в активе «Ижстали» 44 очка после 27 игр – это промежуточное 12 место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги.

      08:30, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      242
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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