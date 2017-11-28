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      Пресс-служба «Динамо»: на стадионе в Ижевске не будут реконструировать трибуны

      15:30, 28 ноября, 2017
      15:30, 28 ноября, 2017
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      #спорт\n#Ижевск\n#Динамо\n#финансы и деньги
      Фото: ИА Сусанин
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      В пресс-службе общества рассказали, что финансирование программы модернизации было сокращено.

      Ижевск. Удмуртия. В пресс-службе «Динамо» прокомментировали появившуюся информацию о реконструкции стадиона в Ижевске. Как сообщили в пресс-службе Удмуртской республиканской организации, проект предусматривает три этапа. Два из них войдут в федеральную программу, а первый, в связи с сокращением финансирования, из нее выбыл. Он подразумевал обновление трибун и подтрибунных помещений. Частично «урезали» и третий этап, в рамках которого планировалось обновить футбольное поле.

      «Проект предусматривал, например, обустройство футбольного поля размерами 105х68 м, круговых и прямых беговых дорожек, универсальной площадки для игр в волейбол, баскетбол и теннис, а также площадок для занятий волейболом и кроссфитом, а также других объектов. Кроме того, проект предусматривал появление на стадионе мачт освещения и двух светодиодных экранов системы озвучивания, парковки на 120 парковочных мест, в том числе 12 – для автомобилей инвалидов. Мы будем стремиться к тому, чтобы проект был реализован в полном объеме, пусть даже не в рамках федеральной программы», – пояснили в пресс-службе Удмуртской республиканской организации «Динамо».

      Напомним, что ранее Главгосэкспертиза России сообщила о реконструкции стадиона в Ижевске.

      15:30, 28 ноября, 2017
      172
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Динамо\n#финансы и деньги

       

       

       

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