У федерации волейбола Удмуртии появится инвестор

Точное решение о финансовой поддержке примут в январе 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. У волейболистов Удмуртии появится инвестор. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, точное решение будет принято в январе 2018 года.

Волейболом в Удмуртии занимаются около 20 тыс. человек. Подготовкой спортсменов в основном занимается муниципальная школа «Созвездие». Активно развивается и работает школьная волейбольная лига, в которой состоит 71 команда.

На чемпионатах России Удмуртию представляют команды высшей лиги «ИжГТУ-Динамо» и «Италмас-ИжГТУ».

Как отметил исполнительный директор УРФВ Александр Тубылов, в Ижевске на сегодняшний день нет условий для проведения домашних матчей.

«Мы уже сейчас ищем место для возведения нового ледового дворца-трансформера, который в перспективе сможем использовать и для нужд волейболистов. Думаем и о строительстве отдельного игрового зала», - сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.