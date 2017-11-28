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      У федерации волейбола Удмуртии появится инвестор

      09:55, 28 ноября, 2017
      09:55, 28 ноября, 2017
      224
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      #спорт\n#инвестиции\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#волейбол
      Фото: pixabay.com
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      Точное решение о финансовой поддержке примут в январе 2018 года.

      Ижевск. Удмуртия. У волейболистов Удмуртии появится инвестор. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, точное решение будет принято в январе 2018 года.

      Волейболом в Удмуртии занимаются около 20 тыс. человек. Подготовкой спортсменов в основном занимается муниципальная школа «Созвездие». Активно развивается и работает школьная волейбольная лига, в которой состоит 71 команда.

      На чемпионатах России Удмуртию представляют команды высшей лиги «ИжГТУ-Динамо» и «Италмас-ИжГТУ».

      Как отметил исполнительный директор УРФВ Александр Тубылов, в Ижевске на сегодняшний день нет условий для проведения домашних матчей.

      «Мы уже сейчас ищем место для возведения нового ледового дворца-трансформера, который в перспективе сможем использовать и для нужд волейболистов. Думаем и о строительстве отдельного игрового зала», - сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

      09:55, 28 ноября, 2017
      224
      0
      #спорт\n#инвестиции\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#волейбол

       

       

       

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