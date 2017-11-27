Биатлонисты из Удмуртии Кайшева и Поварницын в составе сборной выиграли эстафету на этапе кубка IBU

Российская четверка опередила ближайших преследователей из Франции на 45 секунд.

Шушен. Биатлонисты из Удмуртии Ульяна Кайшева и Александр Поварницын в составе сборной выиграли эстафету на этапе кубка IBU в Шушене. Российская четверка опередила ближайших преследователей из Франции на 45 секунд.

«Российские биатлонисты Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Александр Поварницын и Алексей Слепов одержали победу в смешанной эстафете в заключительной гонки первого этапа Кубка IBU в Шушене», - говорится в сообщении на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Бронзовые медали завоевала команда Германии, проиграв на финише более минуты.