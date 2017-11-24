Чемпион мира из Удмуртии Иван Черезов прокомментировал возможное отстранение сборной от ОИ-2018

По словам руководителя региональной федерации биатлона, один из сложных вопросов – решение выступать на играх под нейтральным флагом.

Ижевск. Удмуртия. Чемпион мира из Удмуртии Иван Черезов прокомментировал возможное отстранение сборной от Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. По словам руководителя региональной федерации биатлона, один из сложных вопросов – решение выступать на играх под нейтральным флагом.

«Даже не представляю, что творится на душе у наших спортсменов. Надеюсь, справедливость восторжествует. Человек всю жизнь этим жил, а потом его отстраняют, хотя в анализах ничего не находят. Спортсмен же при себе баночки не держит, он их держит несколько минут, потом отдаёт, передаёт ответственность другим людям. Почему ребята становятся крайними? Хотел бы пожелать им набраться терпения. Вся страна их поддерживает, и всё равно они остаются для нас героями», - рассказал в эфире «Спорт FM» Иван Черезов.

Он также отметил, что сам не смог бы показать максимальный результат при выступлении под нейтральным флагом.

«Ехать ли под нейтральным флагом? Вопрос сложный. Не знаю, можно ли назвать российского спортсмена предателем, если он едет на соревнования в нейтральном статусе. Мне было бы тяжело, и я бы не смог показать максимальный результат. Права и та сторона, которая говорит, что в спортсмена вкладывается много средств. Команда едина, и если принято решение не ехать, то не надо ехать. Понятно, это может быть последняя Олимпиада в карьере, но таковы, наверное, правила игры. Рад, что передо мной такой выбор не стоит», — сказал Черезов.