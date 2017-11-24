Стреляющая лыжница единственная не допустила промахов на огневых рубежах по ходу дистанции.

Шушен. Норвегия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выиграла спринт в Шушене. Как сообщает пресс-служба СБР, стреляющая лыжница единственная не допустила промахов на огневых рубежах по ходу дистанции.

Ольга Якушова заняла третье место, в упорной борьбе опередив Кристину Резцову и Ирину Услугину.

Уроженка Удмуртии Валерия Васнецова, которая сейчас выступает за Пермский край, проиграла Кайшевой более трех минут и заняла в итоге 36 место.