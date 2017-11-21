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      Дворец единоборств хотят построить в Удмуртии к 2020 году

      17:20, 21 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      17:20, 21 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      204
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: ИА "Сусанин"
      204
      0

      Сейчас проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе в Казани.

      Ижевск. Удмуртия. Дворец единоборств хотят построить в Удмуртии к 2020 году. По словам главы региона Александра Бречалова, сейчас проект строительства находится на государственной экспертизе в Казани.

      «Сейчас у нас на государственной экспертизе проект дома дворца единоборств. Он есть в плане к 100-летию Михаила Калашникова. Не готов сказать, что к 2019 году (в это время в республике пройдет международный турнир по дзюдо) мы его построим, но к 2020 году должны. Есть заявка Минспорта России на софинансирование при строительстве, есть инициативные бизнесмены. При этом наши коллеги здесь в Удмуртии тоже проявляют инициативы по строительству площадок и залов для единоборств, в том числе по дзюдо», - рассказал Бречалов.

      По его словам, ситуация с инфраструктурой в республике ситуация удовлетворительная, но региону не хватает современных спортивных площадок.

      В свою очередь президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик отметил, что в Удмуртии работают высококвалифицированные тренеры, а дзюдо является популярным видом спорта.

      Отметим, что в Ижевске в 2019 году пройдет чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 23 лет. Планируется, что в соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из 50 европейских стран.

      17:20, 21 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      204
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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