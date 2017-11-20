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      Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин в составе сборной России отправится на этап кубка мира

      11:59, 20 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      11:59, 20 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      305
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Шаркан\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#лыжи\n#лыжный спорт
      Фото: vk.com/ФЛГР
      305
      0

      Старты пройдут с 24 по 26 ноября 2017 года в Финляндии близ города Куусамо.

      Куусамо. Финляндия. Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин в составе сборной России отправится на этап кубка мира. Как сообщает пресс-служба ФЛГР, старты пройдут с 24 по 26 ноября 2017 года в Финляндии близ города Куусамо.

      В программе соревнований индивидуальный спринт и индивидуальная гонка (10 и 15 км) классическим стилем, а также персьют свободным стилем на 10 и 15 км.

      Помимо Вылегжанина российскую команду у мужчин будут представлять Евгений Белов (Тюменская область), Александр Бессмертных (Московская/Кемеровская область), Александр Большунов (Тюменская/Брянская область), Алексей Виценко (Республика Коми), Андрей Ларьков (Татарстан), Глеб Ретивых (Тюменская область), Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) и Алексей Червоткин (Москва).

      У женщин на старт выйдут Юлия Белорукова (Республика Коми), Дарья Веденина (Тюменская область), Мария Гущина (ХМАО-Югра), Анна Жеребятьева (Тюменская область), Наталья Матвеева (Москва/Рязанская область), Наталья Непряева (Московская/Тверская область), Анна Нечаевская (Республика Татарстан), Анастасия Седова (Нижегородская область/Мордовия), Юлия Чекалева (Вологодская область/Татарстан).

      Напомним, что ранее комиссия МОК отстранила часть российских лыжников от олимпийских стартов и аннулировала победы спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. В список дисквалифицированных попали Максим Вылегжанин, Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. Запрет не распространяется на соревнования, проводимые под эгидой FIS (Международная федерация лыжного спорта).

      11:59, 20 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      305
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Шаркан\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#лыжи\n#лыжный спорт

       

       

       

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