Старты пройдут с 24 по 26 ноября 2017 года в Финляндии близ города Куусамо.

Куусамо. Финляндия. Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин в составе сборной России отправится на этап кубка мира. Как сообщает пресс-служба ФЛГР, старты пройдут с 24 по 26 ноября 2017 года в Финляндии близ города Куусамо.

В программе соревнований индивидуальный спринт и индивидуальная гонка (10 и 15 км) классическим стилем, а также персьют свободным стилем на 10 и 15 км.

Помимо Вылегжанина российскую команду у мужчин будут представлять Евгений Белов (Тюменская область), Александр Бессмертных (Московская/Кемеровская область), Александр Большунов (Тюменская/Брянская область), Алексей Виценко (Республика Коми), Андрей Ларьков (Татарстан), Глеб Ретивых (Тюменская область), Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) и Алексей Червоткин (Москва).

У женщин на старт выйдут Юлия Белорукова (Республика Коми), Дарья Веденина (Тюменская область), Мария Гущина (ХМАО-Югра), Анна Жеребятьева (Тюменская область), Наталья Матвеева (Москва/Рязанская область), Наталья Непряева (Московская/Тверская область), Анна Нечаевская (Республика Татарстан), Анастасия Седова (Нижегородская область/Мордовия), Юлия Чекалева (Вологодская область/Татарстан).

Напомним, что ранее комиссия МОК отстранила часть российских лыжников от олимпийских стартов и аннулировала победы спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. В список дисквалифицированных попали Максим Вылегжанин, Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. Запрет не распространяется на соревнования, проводимые под эгидой FIS (Международная федерация лыжного спорта).