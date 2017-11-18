Хоккеисты «Ижстали» уступили «Торосу» по буллитам

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Нефтекамска.

Нефтекамск. Республика Башкортостан. «Равной игрой хороших команд» назвал главный тренер «Тороса» Аркадий Андреев встречу своих подопечных со сталеварами из Ижевска, прошедшую в пятницу, 17 ноября, в Нефтекамске. Давние и принципиальные соперники сражались до буллитов, в которых более меткими оказались хозяева.

Как сообщает пресс-служба «Ижстали», в начале игры подопечные Сергея Душкина пытались задавить противника постоянными атаками. В сторону ворот хозяев последовало 8 бросков. Однако ни один из них не стал результативным. На перерыв команды разошлись без единого гола.

Во втором периоде хозяева собрались и начали играть активнее. Кроме того, ижсталевцы оказались временно в меньшинстве, чем не замедлил воспользоваться лучший снайпер и бомбардир «Тороса» Илья Баранов. Счет во втором периоде – 1:0 в пользу нефтекамского клуба.

В третьей двадцатиминутке Денис Иванов восстановил паритет, успешно послав шайбу из-под защитника. Игра перешла в овертайм, который победителя не выявил. В серии буллитов хозяева одержали победу.

По итогам встречи «Ижсталь» имеет 40 очков, на одно отставая от «Тороса». В турнирной таблице Первенства ВХЛ сталевары занимают 8 место.

Добавим, на днях исполнительный директор «Ижстали» Сергей Моисеев заявил о непростом финансовом положении. Однако, по его словам, руководство клуба предпринимает самые активные действия для решения проблемы. Команда продолжит играть, несмотря на наметившийся недостаток средств, заявил менеджер.