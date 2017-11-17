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      Мать лыжника из Удмуртии Вылегжанина: обидно до слез слышать, что сын пожизненно отстранен от Олимпиады

      14:36, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      14:36, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      220
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Сочи-2014\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#Сочи\n#Олимпийские игры\n#лыжный спорт\n#допинг
      Фото: vk.com
      220
      0

      По словам Руфимы Вылегжаниной, ее сын всегда был честным и справедливым.

      Шаркан. Удмуртия. Мать лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина прокомментировала пожизненное отстранение сына от Олимпийских игр. По словам Руфимы Вылегжаниной, Максим всегда был честным и справедливым.

      «Все к чему он стремился всю жизнь – стать олимпийским чемпионом. Все рушится на глазах. Я была на работе, мне сказали, что Максима поймали на допинге. Этому я, конечно, не поверила. За несколько минут добежала домой. Переоделась и сразу ушла в церковь. Я его успокаивала, но он мне сказал – мама, ты ночи спи, ты, наверное, больше меня переживаешь», - рассказала Руфима Вылегжанина.

      По ее словам, Международный олимпийский комитет должен отвечать за своих спортсменов, за те анализы, которые они сдавали.

      «Они были приняты в целости и два года хранились. Кто теперь должен отвечать за это? Больно и обидно до слез слышать про своего сына, что он пожизненно отстранен от участия в Играх. Но Максим никогда не мог этого сделать. Невиновные люди не должны быть наказаны. Он всегда был честным, справедливым. Я уверена, он никогда запрещенного ничего не мог сделать», - сказал мать Максима Вылегжанина в ролике, который на своей странице опубликовал глава Удмуртии Александр Бречалов.

      Руководитель республики отметил, что регион окажет всю необходимую помощь Вылегжанину.

      Напомним, 9 ноября спортсмена лишили всех медалей Олимпиады в Сочи и пожизненно дисквалифицировали. Речь идет об олимпийских стартах. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил лыжника из Удмуртии, а также Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

      После этого Вылегжанин разместил на своей странице в Инстаграме пост, в котором было сказано, что совесть его чиста и он ничего не нарушал.

      14:36, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      220
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Сочи-2014\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#Сочи\n#Олимпийские игры\n#лыжный спорт\n#допинг

       

       

       

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