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      Ижевские «Купол-Родники» вышли в четвертьфинал Кубка России по баскетболу

      17:37, 16 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      17:37, 16 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      190
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#Приморский край\n#завод "Купол"
      Фото: vk.com/spartakbasket
      190
      0

      Клуб из Удмуртии на выезде уступил «Спартаку-Приморье», однако по сумме двух встреч оказался сильнее своего соперника.

      Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевского баскетбольного клуба «Купол-Родники» вышли в четвертьфинал Кубка России. Клуб из Удмуртии на выезде уступил «Спартаку-Приморье», однако по сумме двух встреч оказался сильнее своего соперника.

      Вторая игра завершилась со счетом 90:78 в пользу «Спартака». Перед большим перерывом хозяева вели 38:31, а после перерыва лишь на 5 очков увеличили свое преимущество.

      Отметим, что первая игра, которая состоялась на ижевском паркете завершилась с преимуществом «Купола» в 24 очка, поэтому итоговая разница составила 12 очков в пользу коллектива из Удмуртии.

      «Мы идем дальше, обыграв очень сильную команду, с чем я поздравляю наших игроков и болельщиков, которые болели за нас в Удмуртии. Всегда тяжело приезжать в Приморье, это связано с акклиматизационными моментами. Мы приехали из Санкт-Петербурга, где тоже были непростые игры. Было сложно, но, к чести наших ребят, они проявили бойцовские качества, и, думаю, никто с этим спорить не будет. Установка была следующая – мы просили ребят играть на победу, а не на сохранение счета, и, думаю, они к этому стремились», - рассказал после игры тренер «Купол-Родников» Сергей Швыдкый. 

      17:37, 16 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      190
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#Приморский край\n#завод "Купол"

       

       

       

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