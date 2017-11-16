Ижевские «Купол-Родники» вышли в четвертьфинал Кубка России по баскетболу

Клуб из Удмуртии на выезде уступил «Спартаку-Приморье», однако по сумме двух встреч оказался сильнее своего соперника.

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевского баскетбольного клуба «Купол-Родники» вышли в четвертьфинал Кубка России. Клуб из Удмуртии на выезде уступил «Спартаку-Приморье», однако по сумме двух встреч оказался сильнее своего соперника.

Вторая игра завершилась со счетом 90:78 в пользу «Спартака». Перед большим перерывом хозяева вели 38:31, а после перерыва лишь на 5 очков увеличили свое преимущество.

Отметим, что первая игра, которая состоялась на ижевском паркете завершилась с преимуществом «Купола» в 24 очка, поэтому итоговая разница составила 12 очков в пользу коллектива из Удмуртии.

«Мы идем дальше, обыграв очень сильную команду, с чем я поздравляю наших игроков и болельщиков, которые болели за нас в Удмуртии. Всегда тяжело приезжать в Приморье, это связано с акклиматизационными моментами. Мы приехали из Санкт-Петербурга, где тоже были непростые игры. Было сложно, но, к чести наших ребят, они проявили бойцовские качества, и, думаю, никто с этим спорить не будет. Установка была следующая – мы просили ребят играть на победу, а не на сохранение счета, и, думаю, они к этому стремились», - рассказал после игры тренер «Купол-Родников» Сергей Швыдкый.