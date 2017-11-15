Встреча завершилась со счетом 31:30 в пользу гостей.

Ижевск. Гандболистки ижевского «Университета» на домашнем паркете уступили клубу из Ставрополя. Встреча завершилась со счетом 31:30 в пользу гостей.

В первом тайме «студентки» уверенно лидировали, причем отрыв от «Ставрополья-СКФУ» доходил до 6 мячей, однако к перерыву южанки смогли уменьшить эту разницу. Отдыхать команды ушли при счете 19:15 в пользу клуба из Ижевска.

Во втором игровом отрезке гостьи отыграли эту разницу, а концовку и вовсе провели удачнее «Университета», что позволило им увезти из Ижевска важную для себя победу.

«У нас изначально была установка выигрывать, ни в коем случае не проиграть. Что случилось во втором тайме? Да ничего не случилось... Претензий особо сильных к девчонкам у меня нет, они сражались, они молодцы; да, у кого-то где-то не полетело, но в защите они рубились. Видимо, сегодня не наш день, сегодня отвернулась от нас удача, так скажем», - рассказал после игры наставник «Университета» Роберт Минабутдинов.

На данный момент «студентки» находятся на 7 месте в Суперлиге. В активе команды 5 очков после 9 проведенных игр.