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      Глазовский «Прогресс» в двух матчах против «Норильского Никеля» набрал одно очко

      17:51, 12 ноября, 2017
      17:51, 12 ноября, 2017
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      #спорт\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба МФК "Прогресс"
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      В первой игре была зафиксирована ничья 4:4, во втором поединке клуб из Удмуртии проиграл со счетом 1:6.

      Норильск. Глазовский «Прогресс» в двух матчах против «Норильского Никеля» набрал одно очко. В первой игре была зафиксирована ничья 4:4, во втором поединке клуб из Удмуртии проиграл со счетом 1:6.

      Авторами голов в составе «Прогресса» стали Букин, Овсянников и Опер. Один мяч в свои ворота забил игрок противника. Во второй игре также отличился Букин.

      После 12 игр команда находится на 6 месте. В активе клуба 18 очков. Отметим, что «Норильский Никель» является ближайшим преследователем глазовчан.

      17:51, 12 ноября, 2017
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      #спорт\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия

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