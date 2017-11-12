В первой игре была зафиксирована ничья 4:4, во втором поединке клуб из Удмуртии проиграл со счетом 1:6.

Норильск. Глазовский «Прогресс» в двух матчах против «Норильского Никеля» набрал одно очко. В первой игре была зафиксирована ничья 4:4, во втором поединке клуб из Удмуртии проиграл со счетом 1:6.

Авторами голов в составе «Прогресса» стали Букин, Овсянников и Опер. Один мяч в свои ворота забил игрок противника. Во второй игре также отличился Букин.

После 12 игр команда находится на 6 месте. В активе клуба 18 очков. Отметим, что «Норильский Никель» является ближайшим преследователем глазовчан.