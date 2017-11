Спортивный инстаграм Удмуртии: визит Кириленко в Ижевск, тренировки Вылегжанина и селфи Туктамышевой

Ижевск. Удмуртия. На этой неделе Удмуртию с рабочим визитом посетил глава Федерации баскетбола России Андрей Кириленко. Именитый баскетболист провел мастер-класс для детей, сыграл в товарищеском матче против звезд сборной Удмуртии и провел совещание с региональными и муниципальными властями. Также своих поклонниками фотографиями в Инстаграме радовали лыжник Максим Вылегжанин, уроженка Глазова фигуристка Елизавета Туктамышева и другие спортсмены из родникового края.

А это кадры с матча, в котором сошлись звезды Удмуртии и звезды российского уровня, кстати, за команду Кириленко выступал Никита Моргунов и председатель гордумы Ижевска Олег Гарин.

Призер Олимпийских игр лыжник Максим Вылегжанин выложил в свой аккаунт фото с тренировочного сбора. «Трасса жесткая, рельеф не очень тяжелый, но подъемы есть», - написал спортсмен.

Юная биатлонистка Кристина Егорова также готовится к зимним стартам. Осенью она с партнерами по команде набирала форму вблизи самой высокой горы Европы Эльбруса.

Паралимпиец Арслан Гильмутдинов в октябре несколько раз выбирался на велопрогулки на «вентиляцию легких», а велосипедист Максим Бельков порадовал поклонников фотографией с подготовки к первому этапу многодневки Джиро д'Италия.

