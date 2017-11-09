Спортивный инстаграм Удмуртии: визит Кириленко в Ижевск, тренировки Вылегжанина и селфи Туктамышевой

Обзор аккаунтов спортивных звезд Удмуртии.
Ижевск. Удмуртия. На этой неделе Удмуртию с рабочим визитом посетил глава Федерации баскетбола России Андрей Кириленко. Именитый баскетболист провел мастер-класс для детей, сыграл в товарищеском матче против звезд сборной Удмуртии и провел совещание с региональными и муниципальными властями. Также своих поклонниками фотографиями в Инстаграме радовали лыжник Максим Вылегжанин, уроженка Глазова фигуристка Елизавета Туктамышева и другие спортсмены из родникового края.
Чемпионы не грибы, сами не растут. Нужна соответствующая инфраструктура, тренерский состав, финансирование. Здорово, что здесь мы с Андреем Кириленко @ak47russ смотрим в одном направлении. В Удмуртии много потрясающе талантливых ребят и потенциальных спортсменов, но остро не хватает собственной Детско-юношеской республиканской спортивной школы, чтобы у ижевских баскетболистов появились, наконец, оборудованные залы. Это и есть наша цель и как поется в известной песне - "вместе всё нам по плечу!"
3,019 Likes, 37 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Чемпионы не грибы, сами не растут. Нужна соответствующая инфраструктура, тренерский состав,..."
А это кадры с матча, в котором сошлись звезды Удмуртии и звезды российского уровня, кстати, за команду Кириленко выступал Никита Моргунов и председатель гордумы Ижевска Олег Гарин.
К этим фото комментарии излишни. Для фаната @cskabasket сбылась мечта сыграть с легендарным @ak47russ Андреем Кириленко, а для Главы Удмуртии - огромная поддержка баскетбола Удмуртии (Андрей Кириленко - президент Федерации баскетбола) #УдмуртияТерриторияСпорта
2,964 Likes, 19 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "К этим фото комментарии излишни. Для фаната @cskabasket сбылась мечта сыграть с легендарным..."
Почувствовал себя малышом.
144 Likes, 3 Comments - Олег Гарин (@oleggarinizh) on Instagram: "Почувствовал себя малышом."
Призер Олимпийских игр лыжник Максим Вылегжанин выложил в свой аккаунт фото с тренировочного сбора. «Трасса жесткая, рельеф не очень тяжелый, но подъемы есть», - написал спортсмен.
Сегодня получил фото от @anatoliitsymbalov . В Галиварах много раз бегал ЭКМ, но вкатываюсь первый раз. Думаю через пару дней круг уже будет 5 км, а сейчас 3,2км. Трасса жесткая, рельеф не очень тяжелый, но подъемы есть. Если нет облаков, солнце светит около 3 часов, в обед уже заходит. #лыжныегонки #croscountry #gällivare #лыжи #ski #сборнаяроссии #зима #снег #спорт #зож #хорошийкадр
643 Likes, 1 Comments - Максим Вылегжанин (@max_vylegzhanin) on Instagram: "Сегодня получил фото от @anatoliitsymbalov . В Галиварах много раз бегал ЭКМ, но вкатываюсь первый..."
Юная биатлонистка Кристина Егорова также готовится к зимним стартам. Осенью она с партнерами по команде набирала форму вблизи самой высокой горы Европы Эльбруса.
Эльбрус на ладошке
138 Likes, 2 Comments - Kristina Egorova (@kri_egorova) on Instagram: "Эльбрус на ладошке"
Паралимпиец Арслан Гильмутдинов в октябре несколько раз выбирался на велопрогулки на «вентиляцию легких», а велосипедист Максим Бельков порадовал поклонников фотографией с подготовки к первому этапу многодневки Джиро д'Италия.
Кто куда, а я в лес на вентиляцию лёгких;)
100 Likes, 1 Comments - arslan gilmutdinov (@arslan_gilmutdinov) on Instagram: "Кто куда, а я в лес на вентиляцию лёгких;)"
Перед первым этапом на #giroditalia2017 #giro100 с Сергеем Ушаковым With Segrey Ushakov on Giro d'Italia 2017
262 Likes, 2 Comments - Maxim Belkov (Максим Бельков) (@maximbelkov) on Instagram: "Перед первым этапом на #giroditalia2017 #giro100 с Сергеем Ушаковым With Segrey Ushakov on Giro..."
Обновился инстаграм и фигуристки Елизаветы Туктамышевой, которая выложила селфи из Италии.
Давно что-то не было селфи. Просто #tuktik просто фото из Италии #mylovelyplace
3,836 Likes, 26 Comments - Tuktamysheva Elizaveta (@liza_tuktik) on Instagram: "Давно что-то не было селфи. Просто #tuktik просто фото из Италии #mylovelyplace"