  • $ 59.25 ↑
  • € 68.7 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Гандболистки ижевского «Университета» на домашнем паркете уступили «Ладе»

      09:46, 09 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      09:46, 09 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      136
      0
      #спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Самара\n#Тольятти
      Фото: pixabay.com
      136
      0

      Встреча завершилась со счетом 36:26 в пользу гостевого коллектива.

      Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» на домашнем паркете уступили тольяттинской «Ладе». Встреча завершилась со счетом 36:26 в пользу гостевого коллектива.

      К середине первого тайма соперницы «студенток» ушли в небольшой отрыв 10-7, а к перерыву смогли нарастить свое преимущество до 8 забитых мячей 20:12. После тайм-аута игра продолжилась по сценарию первой половины. «Лада» контролировала ситуация на площадке, однако «Университет» за 10 минут до финального свистка смог подобраться к оппонентам на расстояние пяти результативных атак. В концовке гандболистки из Тольятти подтвердили статус лидера женской Суперлиги, доведя разрыв в счете до 10 мячей. В итоге – 36:26 в пользу первой команды чемпионата.

      «В общем, первый тайм – не очень, а второй – более-менее, мы даже подсократили счёт до пяти мячей, и можно было интригу какую-то создать в концовке, но сами же опять подарили соперницам несколько отрывов. Но хорошо хотя бы то, что команда во втором тайме прислушалась к тому, о чём я говорил: в первую очередь, не давать соперницам набирать скорость, потому что они мощные все, и если им дать разогнаться, то их невозможно удержать», - приводит слова наставника «Университета» Роберта Минабутдинова официальный сайт «студенток».

      На данный момент коллектив из столицы Удмуртии располагается на 6 месте. В активе команды 5 очков после 8 игр.

      09:46, 09 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      136
      0
      #спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Самара\n#Тольятти

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      ГИБДД Удмуртии: автолюбителей на «липучке» без знака «Шипы» штрафовать не будут

      10:24, 06 ноября, 2017
      15783

      Министр спорта Удмуртии Игорь Краснов покинул свой пост

      6662
      12:55, 08 ноября, 2017

      Платная дорога Ижевск-Игра может появиться в Удмуртии

      6553
      09:00, 08 ноября, 2017

      Дождь из кирпичей в Удмуртии, отстранение от Олимпиады и шумная упаковка: что произошло минувшей ночью

      6462
      08:00, 02 ноября, 2017

      Два человека погибли при столкновении 4 авто в Удмуртии

      5884
      14:17, 06 ноября, 2017

      Житель Воронежской области сорвал джек-пот в «Русском лото»

      18:10, 05 ноября, 2017
      1656

      РЖД приостановила продажу плацкартных билетов с 1 января

      1145
      14:21, 04 ноября, 2017

      Путин дал Медведеву и Набиуллиной 3 года на ликвидацию долевого строительства

      965
      18:31, 07 ноября, 2017

      Двое полицейских погибли в Челябинской области, спасая утопающих

      919
      11:00, 02 ноября, 2017

      Сорвавшему джек-пот в 506 млн рублей воронежцу посоветовали «залечь на дно»

      871
      17:45, 06 ноября, 2017

      Глава компании Amazon продал акции на 1,1 млрд долларов

      20:36, 04 ноября, 2017
      788

      Видео схватки бесстрашного скунса с горным львом набирает популярность в сети

      626
      13:59, 06 ноября, 2017

      В Амстердаме запретили возить туристов на «пивных велосипедах»

      611
      17:22, 02 ноября, 2017

      Специалисты Apple предупредили о выгорании дисплея нового iPhone

      608
      17:29, 06 ноября, 2017

      Живьем брать демонов: экс-главу Каталонии Пучдемона взяли под стражу в Брюсселе

      599
      17:48, 05 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: увольнение Игоря Краснова и платная дорога Ижевск – Игра

      08 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: продажа ижевских бань и погибшая под поездом женщина

      07 ноября, 2017

      "Ночь искусств" в Удмуртии

      04 ноября, 2017