Гандболистки ижевского «Университета» на домашнем паркете уступили «Ладе»

Встреча завершилась со счетом 36:26 в пользу гостевого коллектива.

Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» на домашнем паркете уступили тольяттинской «Ладе». Встреча завершилась со счетом 36:26 в пользу гостевого коллектива.

К середине первого тайма соперницы «студенток» ушли в небольшой отрыв 10-7, а к перерыву смогли нарастить свое преимущество до 8 забитых мячей 20:12. После тайм-аута игра продолжилась по сценарию первой половины. «Лада» контролировала ситуация на площадке, однако «Университет» за 10 минут до финального свистка смог подобраться к оппонентам на расстояние пяти результативных атак. В концовке гандболистки из Тольятти подтвердили статус лидера женской Суперлиги, доведя разрыв в счете до 10 мячей. В итоге – 36:26 в пользу первой команды чемпионата.

«В общем, первый тайм – не очень, а второй – более-менее, мы даже подсократили счёт до пяти мячей, и можно было интригу какую-то создать в концовке, но сами же опять подарили соперницам несколько отрывов. Но хорошо хотя бы то, что команда во втором тайме прислушалась к тому, о чём я говорил: в первую очередь, не давать соперницам набирать скорость, потому что они мощные все, и если им дать разогнаться, то их невозможно удержать», - приводит слова наставника «Университета» Роберта Минабутдинова официальный сайт «студенток».

На данный момент коллектив из столицы Удмуртии располагается на 6 месте. В активе команды 5 очков после 8 игр.