Руководство Удмуртии потребовало от спортклубов разработать концепцию развития и продвижения команд

По мнению властей региона, та схема поддержки команд со стороны республики, которая существовала ранее, требует переработки.

Ижевск. Удмуртия. Руководство Удмуртии потребовало от профессиональных спортивных клубов разработать концепцию развития и продвижения команд. По мнению властей региона, та схема поддержки со стороны республики, которая существовала ранее, требует переработки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На встрече с Александром Бречаловым присутствовали директор футбольного клуба «Зенит» Сергей Тестоедов, президент мини-футбольного клуба «Прогресс» Игорь Царев, директор БК «Купол-Родники» Константин Стародумов, исполнительный директор хоккейного клуба «Ижсталь» Сергей Моисеев и директор хоккейного клуба «Прогресс» Кирилл Гоголев.

Речь шла, в первую очередь, о необходимости перезагрузки работы ведущих команд республики. Глава Удмуртии обратился к руководству команд с просьбой разработать собственные концепции развития, которые в обязательном порядке должны содержать в себе пункты по продвижению и привлечению спонсорских средств.

«Мы готовы поддерживать вас, но мне нужны от вас конкретные предложения по развитию своих команд, по тому, как вы планируете изыскивать средства из внебюджетных источников, как будете работать по маркетингу клубов. Поверьте, возможностей для привлечения финансов предостаточно. Мы просто не используем их. И здесь вы должны организовать системную работу. Если для этого нужна помощь специалистов в области маркетинга и продвижения проектов, нужно провести обучение ваших работников в этих областях, мы готовы вам помочь. Вопрос тут не в деньгах, вопрос в самом подходе, в самом принципе – нужно не «залатывать дыры», а разработать рабочую Концепцию развития и продвижения», - резюмировал руководитель Удмуртии.