«Ижсталь» на выезде обыграла «Хэйлунцзян»

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Сергея Душкина.

Хэйлунцзян. Китай. Хоккеисты «Ижстали» на выезде одержали победу над китайским клубом «Хэйлунцзян». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Сергея Душкина.

Счет во встрече в середине первого периода открыл Павел Курдюков. В начале второго игрового отрезка Василий Хабаров удвоил преимущество «сталеваров». Спустя полторы минуты Йоонас Хурри сократил отрыв в счете, однако еще через минуту Сергей Лапин вновь восстановил разницу в две забитые шайбы. В конце 20-минутки за «Хэйлунцзян» отличился Михаил Мокин.

В заключительном периоде «Ижсталь» отличилась еще один раз. Гол на свой счет записал Андрей Щербов. В итоге – 4:2 в пользу клуба из Удмуртии.

На данный момент «сталевары» располагаются на 4 месте, в их активе 39 очков после 23 матчей.