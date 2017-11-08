Андрей Кириленко: воспитанникам баскетбола Удмуртии есть над чем работать

По словам президента Федерации баскетбола России, на данный момент результаты у республики хорошие.

Ижевск. Удмуртия. Президент Федерации баскетбола России в ходе своего визита в Удмуртию оценил уровень местных юных воспитанников. По словам Андрея Кириленко, на данный момент результаты у республики хорошие.

«Видно, что есть над чем работать, поэтому нужно прогрессировать. Не нужно останавливаться. Все впереди и результаты у Удмуртии есть хорошие – нужно двигаться вперед, нельзя стоять на месте, но для этого, конечно, нужно, чтобы инфраструктура быть получше», - рассказал журналистам Андрей Кириленко.

Напомним, в ходе своего визита в республику экс-баскетболист московского ЦСКА и Юты заявил о том, что региону нужен большой дворец спорта, в котором могли бы проводить свои встречи баскетбольные, мини-футбольные, волейбольные, хоккейные клубы.