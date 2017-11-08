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      Андрей Кириленко: воспитанникам баскетбола Удмуртии есть над чем работать

      08:30, 08 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      08:30, 08 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      299
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол
      Фото: ИА "Сусанин"
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      По словам президента Федерации баскетбола России, на данный момент результаты у республики хорошие.

      Ижевск. Удмуртия. Президент Федерации баскетбола России в ходе своего визита в Удмуртию оценил уровень местных юных воспитанников. По словам Андрея Кириленко, на данный момент результаты у республики хорошие.

      «Видно, что есть над чем работать, поэтому нужно прогрессировать. Не нужно останавливаться. Все впереди и результаты у Удмуртии есть хорошие – нужно двигаться вперед, нельзя стоять на месте, но для этого, конечно, нужно, чтобы инфраструктура быть получше», - рассказал журналистам Андрей Кириленко.

      Напомним, в ходе своего визита в республику экс-баскетболист московского ЦСКА и Юты заявил о том, что региону нужен большой дворец спорта, в котором могли бы проводить свои встречи баскетбольные, мини-футбольные, волейбольные, хоккейные клубы.

      08:30, 08 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      299
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол

       

       

       

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