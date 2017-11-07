Андрей Кириленко: для развития баскетбола в Удмуртии нужна инфраструктура

По словам президента Федерации баскетбола России, республике необходим большой дворец спорта.

Ижевск. Удмуртия. Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко прибыл в Удмуртию с рабочим визитом. Во вторник, 7 ноября, экс-баскетболист московского ЦСКА и американской Юты, провел мастер-класс для юных спортсменов, а также пообщался с любителями баскетбола и прессой.

В ходе беседы с журналистами Кириленко высказал мнение о том, что республике необходим универсальный дворец спорта, в котором смогут играть профессиональные клубы.

«У меня есть своя работа – очень хочется, чтобы в республике баскетбол развивался. И развивался большими темпами. Но для этого нужна инфраструктура. Ей будет уделяться большое внимание. Хочется, чтобы в регионе появилась спортивная школа, чтобы те таланты, которые есть, в том числе в соседних регионах, не пропускать, а собирать и максимальным образом их развивать», - рассказал Андрей Кириленко.

По его словам, сейчас республике необходим «дворец спорта большого размера», так как даже спортзал ИГМА не вмещает всех желающих.

«Это не обязательно должна быть баскетбольная история – это может быть многофункциональная площадка, где можно играть в волейбол, мини-футбол, хоккей. Будем разговаривать. Опять же, мы все понимаем – есть определенная экономическая ситуация. Но для поклонников спорта, которые есть в Ижевске, будет необходимо иметь такие дворцы и условия, потому что 650 тыс. людей живет в Ижевске, и только один ледовый дворец здесь, который в стареньком состоянии», - отметил Андрей Кириленко.