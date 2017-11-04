Хоккеисты «Ижстали» всухую обыграли подмосковный «Химик»

Обе шайбы подопечные Сергея Душкина забросили в первом периоде.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» на выезде всухую обыграли подмосковный «Химик». Как сообщает пресс-служба ижевского клуба, встреча прошла в пятницу, 3 ноября. Обе шайбы «сталевары» забросили в первом периоде.

На 36 секунде защитник Александр Остроухов с прострела Дениса Вихарева отправил шайбу в ворота. Второй гол ижевчанам «сделал» Ленар Мансуров. Уворачиваясь от силовых приемов, он из-за ворот дал выверенный пас Денису Иванову.

Как отметил главный тренер команды из столицы Удмуртской Республики Сергей Душкин, ситуация могла повернуться в любую сторону. «Обе команды были «заряжены», соперник, на мой взгляд, неплохо действовал в атаке, были шансы, но вратарь нас выручил», - сообщил наставник.

Голкипера ижевчан Савелия Кононова отметил и тренер «Химика» Дмитрий Вершинин. «Третий матч подряд…теперь уже пытаемся (до этого нам удавалось сравнивать счет) отыграться. Сегодня этого сделать не удалось: вратарь соперника сыграл выше всяких похвал. Имели много возможностей для взятия ворот», - сказал он.