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      Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова занимает 4 место после короткой программы на Cup of China

      14:37, 03 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      14:37, 03 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      179
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#Китай\n#Елизавета Туктамышева\n#Москва\n#Россия\n#Удмуртия\n#фигурное катание
      Фото: vk.com/club_zagitova_alina
      179
      0

      За свой прокат подопечная Этери Тутберидзе получила 69.44 балла.

      Китай. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова занимает 4 место после короткой программы на Cup of China. За свой прокат подопечная Этери Тутберидзе, выступающая сейчас за Москву, получила 69.44 балла.

      Во время исполнения своей программы «Черный лебедь» россиянка упала на одном из каскадов – это была фактически единственная ее помарка.

      Строительные работы начались на бульваре Гоголя в Ижевске

      Горожане считают, что заявленная перекладка сетей и коммуникаций лишь прикрытие для строительства банка рядом с музучилищем.

      Отметим, что на этапе Гран-при выступала еще одна уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева, которая сейчас представляет Санкт-Петербург. Она занимает промежуточное 5 место с результатом 67,10 балла.

      CoC 2017 Elizaveta TUKTAMYSHEVA SP

      Uploaded by FSVideo on 2017-11-03.

      Еще одна россиянка Елена Радионова располагается на 3 месте. За свой произвольный прокат она получила от судей 70,48 балла.

      После короткой программы лидирует канадка Габриэль Дэйлеман (70,65). На втором месте находится Вакаба Хигути из Японии (70,53).

      Отметим, что китайский этап серии Гран-при стал для Алины Загитовой дебютным на взрослом уровне.

      1.jpg

      14:37, 03 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      179
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#Китай\n#Елизавета Туктамышева\n#Москва\n#Россия\n#Удмуртия\n#фигурное катание

       

       

       

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