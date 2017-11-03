Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова занимает 4 место после короткой программы на Cup of China

За свой прокат подопечная Этери Тутберидзе получила 69.44 балла.

Китай. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова занимает 4 место после короткой программы на Cup of China. За свой прокат подопечная Этери Тутберидзе, выступающая сейчас за Москву, получила 69.44 балла.

Во время исполнения своей программы «Черный лебедь» россиянка упала на одном из каскадов – это была фактически единственная ее помарка.

Строительные работы начались на бульваре Гоголя в Ижевске Горожане считают, что заявленная перекладка сетей и коммуникаций лишь прикрытие для строительства банка рядом с музучилищем.

Отметим, что на этапе Гран-при выступала еще одна уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева, которая сейчас представляет Санкт-Петербург. Она занимает промежуточное 5 место с результатом 67,10 балла.

CoC 2017 Elizaveta TUKTAMYSHEVA SP Uploaded by FSVideo on 2017-11-03.

Еще одна россиянка Елена Радионова располагается на 3 месте. За свой произвольный прокат она получила от судей 70,48 балла.

После короткой программы лидирует канадка Габриэль Дэйлеман (70,65). На втором месте находится Вакаба Хигути из Японии (70,53).

Отметим, что китайский этап серии Гран-при стал для Алины Загитовой дебютным на взрослом уровне.