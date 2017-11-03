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      Гандболистки ижевского «Университета» обыграли «Алису» в 1/8 Кубка России

      12:45, 03 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      12:45, 03 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
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      #спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Уфа
      Фото: pixabay.com
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      Встреча завершилась со счетом 26:15.

      Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» обыграли уфимскую «Алису» в 1/8 Кубка России. Встреча завершилась со счетом 26:15.

      «Студентки» захватили лидерство с самого начала матча. К первой половине тайма «Университет» вел в три мяча (6:3), а ближе к перерыву подопечные Роберта Минабутдинова оторвались уже на 5 результативных бросков. На тайм-аут коллективы ушли при счете 13:9.

      Второй игровой отрезок ижевчанки провели с такой же результативностью, но в обороне сыграли чуть лучше, пропустив за 30 минут игрового времени только 6 мячей. В итоге – 26:15 в пользу клуба из столицы Удмуртии.

      «В принципе, у Уфы очень неплохая команда, бойцовая, у нас всегда с ними напряжные игры, но сегодня мы были, конечно, посильнее, хотя, если бы мы дали им возможность приблизиться на мяч-два, то я не уверен, что мы бы завершили игру с положительным результатом. Ощущения, как всегда, не очень – мы хоть и выиграли крупно, но должны были выигрывать с большей разницей, я думаю», - приводит слова главного тренера «Университета» Роберта Минабутдинова официальный сайт «студенток».

      Самой результативной на паркете у ижевчанок стала Наталья Решетникова, забившая 5 мячей.

      12:45, 03 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      120
      0
      #спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Уфа

       

       

       

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