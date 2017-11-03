  • $ 58.09 ↓
  • € 67.68 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Глазовский «Прогресс» крупно проиграл на выезде «КПРФ»

      11:10, 03 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      11:10, 03 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      144
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/mfc_progress
      144
      0

      Встреча прошла в рамках очередного тура мини-футбольной Суперлиги.

      Москва. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» крупно проиграл «КПРФ». Встреча прошла в рамках очередного тура мини-футбольной Суперлиги.

      Уже в первом тайме «коммунисты» трижды поразили ворота команды из Удмуртской Республики. Отличились Лин, Паулиньо и Замтарадзе. После перерыва соперник «Прогресса» еще два раза отметился результативными действиями. Голы на свой счет записали Паулиньо и Понкратов.

      «Поздравляю команду соперника с заслуженной победой. Думаю, сегодня вышло на первое место его исполнительское мастерство. Что касается нашей команды, то есть моменты, которые нужно поправить. Но в основном я ей доволен, мы сегодня играли в футбол с атакой, с моментами», - сказал после игры наставник «Прогресса» Евгений Осинцев.

      В пятницу, 3 ноября, коллективы проведут вторую встречу. Сейчас «Прогресс» располагается на 4 месте в Суперлиге, имея в своем активе 17 очков после 9 игр.

      11:10, 03 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      144
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Авария на трассе в Удмуртии унесла жизнь ребёнка

      18:40, 29 октября, 2017
      9494

      Министр внутренних дел Удмуртии о «Витязях»: по счастливой случайности мероприятие прошло без резонансных происшествий

      8680
      09:16, 30 октября, 2017

      Полувековое письмо студентов «Механа» из Ижевска нашли на берегу Камы

      5671
      15:45, 30 октября, 2017

      Самого сексуального члена правительства выбирают в Удмуртии

      4733
      13:00, 01 ноября, 2017

      Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Удмуртии

      4058
      08:30, 27 октября, 2017

      Тигр съел мужчину, собиравшего кедровые шишки в Хабаровском крае

      10:28, 31 октября, 2017
      1421

      В России изменили порядок индексации алиментов

      1260
      15:56, 27 октября, 2017

      Во Владимирской области пропало озеро

      1205
      15:09, 01 ноября, 2017

      В России окончательно решили вопрос о приоритете при круговом движении

      966
      17:34, 30 октября, 2017

      В России станет сложнее снести самострой

      823
      19:04, 30 октября, 2017

      В Пентагоне объяснили сбор биологического материала россиян

      10:28, 01 ноября, 2017
      1137

      В Китае создали первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой

      1034
      16:16, 29 октября, 2017

      В Норвегии упал в море российский вертолет Ми-8 с учеными на борту

      976
      09:20, 27 октября, 2017

      Парламент признал Каталонию независимой республикой

      763
      18:39, 27 октября, 2017

      Власти Испании объявили о вводе прямого управления в Каталонии

      742
      19:02, 27 октября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: ДТП на объездной Ижевска и секс-рабство в Бахрейне

      02 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: гибель людей на пожаре и драка в Домодедово

      01 ноября, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов о бюджете на 2018 год

      01 ноября, 2017