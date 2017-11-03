Глазовский «Прогресс» крупно проиграл на выезде «КПРФ»

Встреча прошла в рамках очередного тура мини-футбольной Суперлиги.

Москва. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» крупно проиграл «КПРФ». Встреча прошла в рамках очередного тура мини-футбольной Суперлиги.

Уже в первом тайме «коммунисты» трижды поразили ворота команды из Удмуртской Республики. Отличились Лин, Паулиньо и Замтарадзе. После перерыва соперник «Прогресса» еще два раза отметился результативными действиями. Голы на свой счет записали Паулиньо и Понкратов.

«Поздравляю команду соперника с заслуженной победой. Думаю, сегодня вышло на первое место его исполнительское мастерство. Что касается нашей команды, то есть моменты, которые нужно поправить. Но в основном я ей доволен, мы сегодня играли в футбол с атакой, с моментами», - сказал после игры наставник «Прогресса» Евгений Осинцев.

В пятницу, 3 ноября, коллективы проведут вторую встречу. Сейчас «Прогресс» располагается на 4 месте в Суперлиге, имея в своем активе 17 очков после 9 игр.