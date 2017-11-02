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      «Ижсталь» на выезде одержала волевую победу над «Звездой»

      09:00, 02 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      09:00, 02 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      207
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: star.cska-hockey.ru
      207
      0

      Сильнейшего пришлось определять в овертайме.

      Чехов. Хоккеисты «Ижстали» после нескольких поражений подряд одержала волевую победу над «Звездой». Сильнейшего в выездном матче для «сталеваров» пришлось определять в овертайме.

      Первые две шайбы в матче забили хозяева льда. Отличились Михаил Бякин и Никита Мокин. В конце второго периода соперники обменялись результативными атаками, в которых авторами голов стали Антон Кочуров и Артем Антипов.

      В третьей 20-минутке «сталеварам» усилиями Сергея Боголейши и Андрея Мниховича удалось счет сравнять, а в дополнительном времени вырвать победу у «Звезды. Автором победной шайбы стал Ленар Мансуров.

      «Очень тяжелый матч. Соперник очень понравился. Хорошая, организованная команда. Здорово, что мы проявили характер и все-таки взяли два очка. Накал серьезный был. Я считаю, не совсем удачно сыграли оба вратаря, могли бы и лучше сыграть. Мы поменяли своего вратаря после второго периода, это дало нам определенный всплеск и эмоции. Считаю, что сделали правильно», - сказал после игры наставник ижевчан Сергей Душкин.

      Сейчас «Ижсталь» находится на 7 месте в турнирной таблице ВХЛ. В активе команды 33 очка после 20 матчей.

      09:00, 02 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      207
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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