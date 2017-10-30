По серии двух игр команда уступила «Ухте».

Ижевск. Удмуртия. Глазовский «Прогресс» вылетел из розыгрыша Кубка России. Как сообщает клубная пресс-служба, по серии двух игр команда уступила «Ухте».

Второй матч, прошедший в минувшие выходные, закончился со счетом 3:2 в пользу коллектива из Удмуртии. Отличились Артур Мелконян, Роман Букин и один гол в свои ворота забил соперник. Однако в первом поединке «Ухта» была сильнее 4:2, что позволило им пройти в следующий этап кубка.

«Ни в коем случае я в негатив эту игру не могу занести. Мы сделали на сегодняшний день, наверно, все, что можно было. Единственно, с игрой пять на четыре у нас есть еще небольшие проблемы, поэтому будем работать, будем двигаться дальше. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Спасибо, что вы с нами», - сказал после игры наставник «Прогресса» Евгений Осинцев.

Отметим, что в Суперлиге глазовчане сейчас располагаются на 4 месте. В активе команды 17 очков после 8 игр.