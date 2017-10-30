Команда из столицы Удмуртии остается в шаге от тройки лидеров.

Самара. В минувшие выходные футбольный клуб «Зенит-Ижевск» на выезде обыграл вторую команду самарских «Крыльев Советов». Благодаря положительному для себя результату, команда из столицы Удмуртии остается в шаге от тройки лидеров.

В прошедшем поединке 16-то тура в составе «Зенита» отличились Василий Панев (на 37-1 минуте) и Александр Русских (88 минута).

«Самарская команда мне очень понравилась. И тогда в Ижевске, и сейчас. Вы больше владели мячом, но счет говорит сам за себя. Нам нужно было побеждать, чтобы остаться в лидерах. Желаю вашей команде удачи», - прокомментировал исход игры рулевой «Зенита» Игорь Меньщиков.

Отметим, что сейчас в активе клуба из Ижевска 28 очков после 15 игр. Этой 4-й результат в зоне «Урал-Поволжье». Впереди располагаются Сызрань-2003, Волга и Мородовия. У них в копилке 30, 31 и 36 очков соответственно.